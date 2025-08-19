Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Memoria, verdad y justicia

El recuerdo de Andrés Armendariz, el día que cumpliría 77 años

Cobertura especial. Anuncio de Iris Rasgido. “Una demanda histórica del sector”

Titularización: Educación garantizará la estabilidad laboral a los docentes

El gobierno denunció a exfuncionarios y responsables de cooperativa por fraude al Estado

Langostino: se reactivó el puerto en Deseado con descargas de 200 toneladas

Procesión. Patrono de la juventud

San Juan Bosco, en el corazón de los pibes

Camino a las urnas 2025: entrevistas en LU12

Inseguridad en Caleta Olivia. Crudo relato de una mamá: “Apuntaron con un arma a mi hijo, tuvo un intento de secuestro”

Cómo fue el armado electoral de “Provincias Unidas” en el país

Apoyo provincial. Mar de Plata

Con una inversión de $670 millones, Santa Cruz confirmó presencia en los Juegos Evita

Informe especial. Homicidio

Se cumple un año del brutal crimen del empresario Nelson Ariel Romero

Este jueves: Pablo Grasso abrirá un ciclo de charlas con Carlos Maslatón