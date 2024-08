Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Wanda Nara dio un comunicado confirmado su separación de Mauro Icardi, el futbolista utilizó su cuenta de Instagram para hacer una publicación, la cual asustó a sus seguidores.

¿Qué había dicho Wanda Nara sobre su ruptura de Mauro Icardi?

Wanda, expresó: “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales, pero… lo acepto, porque es parte de lo malo, de quién soy”.

El anuncio de Wanda Nara comunicado que se separó de Mauro Icardi.

Y, reveló: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más, cuando hay amor, tampoco fue un error; no me arrepiento de nada”.

Por último, añadió: Le di, a esa pareja, los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros; lo nuestro fue, siempre, más fuerte que lo exterior. Mi prioridad siempre fueron mis hijos y, actualmente, lo son más que nunca. Gracias por el respeto”.

El escandaloso posteo que hizo Mauro Icardi en su Instagram

En una foto, se lo puede ver al jugador con una máscara de oxígeno y, de inmediato, sus fanáticos comenzaron a culpar a la empresaria, pero, para calmar las aguas, Icardi salió a aclarar qué le estaba pasando.

Se trata de una cámara hiperbárica, un dispositivo médico que sirve para llevar el oxígeno a todos los tejidos tanto centrales como periféricos mejorando, de forma óptima, la circulación.

En ese marco, Mauro comentó: “Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperarme más rápido de partidos, entrenamientos, etc, en la cual se respira oxígeno puro a una presión tres veces más que la atmosférica”.

¿Cómo vive Wanda Nara su separación de Mauro Icardi?

Nara es una experta en hacer como si no pasara nada; tan es así, que decidió tomarse unas vacaciones previo a meterse a lleno en el nuevo ciclo de “Bake Off Argentina 2024” (Telefe), el cual, por primera vez, será la conductora, ya que, en las tres temporadas anteriores, Paula Chaves estuvo al mando.

La empresaria ya pasó por Brasil, Miami y, actualmente, se encuentra en Disney junto a sus hijas, Isabella y Francesca.

