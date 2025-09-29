Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 29 de septiembre se realiza la entrega de los Martín Fierro a la Televisión, con transmisión en vivo por Telefe y Streams Telefe desde el Hilton Buenos Aires. El Grupo La Opinión Austral está presente en el lugar con una cobertura especial del esperado evento.

La gala, conducida por Santiago del Moro, reúne a las producciones y figuras más destacadas de la televisión argentina en 2024, bajo la organización de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

Desde las 19 comenzó la previa con la tradicional alfombra roja, mientras que la ceremonia principal dará inicio a las 21. La serie Margarita encabeza las nominaciones con nueve menciones, seguida por Bake Off Famosos y El Encargado, ambas con cuatro candidaturas cada una.

Martín Fierro a la Televisión: los conductores de la alfombra roja

A partir de las 19 horas, la alfombra roja deslumbra con Iván de Pineda y Zaira Nara; Momi Giardina y Santi Talledo; y Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez, quienes reciben a los invitados y muestran los looks más impactantes.

En las mesas, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar relatarán todo lo que suceda. En tanto, Diego Poggi entrevistará a los galardonados tras recibir sus premios.

Además, habrá una edición especial de Ferné con Grego Express, trasladando su living para notas con los protagonistas de la noche. Kennys Palacios se encarga de la cobertura en el Hilton para Fuera de Joda y Lapré.

En los estudios de Telefe, Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionan a la alfombra roja y Fefe Bongiorno comentará la ceremonia. Finalmente, del Moro conducirá la esperada entrega.

La conducción estará a cargo de Santiago del Moro.

Mirá los mejores looks de los Martín Fierro 2025

Zaira Nara. Foto: La Opinión Austral

Foto: La Opinión Austral

Iván De Pineda. Foto: La Nación

Maru Botana. Foto: La Nación

Roberto Funes Ugarte. Foto: La Nación

Diego Poggi. Foto: La Nación

Priscila Crivocapich. Foto: La Nación

A continuación, el listado completo de los nominados:

Mejor reality

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

El método (Elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (Eltrece)

Mejor programa periodístico

A la tarde (América TV)

GPS (América TV)

LAM (América TV)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita (Elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América TV)

Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor noticiero nocturno

América Noticias (América TV)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Mejor programa de interés general

La noche de Mirtha (Eltrece)

Nara que ver (Elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Mejor programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América TV)

Planeta 9 (Elnueve)

Mejor magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (Eltrece)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América TV)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones (Eltrece)

Ahora caigo (Eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (Eltrece)

Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América TV)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Tenés que ir (Elnueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (Elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América TV)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (Eltrece)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América TV)

Mariana Fabbiani, por DDM (América TV)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (Eltrece)

Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (Eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (Eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi, por América Noticias (América TV)

Carolina Amoroso, por Telenoche (Eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)

Mejor labor periodística masculina

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (Elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (Eltrece)

Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (Eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor panelista

Luis Bremer, por A la tarde (América TV)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (Elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (Elnueve)

Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (Eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (Eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (Eltrece)

Mejor actriz de reparto

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (Eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (Eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (Eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (Eltrece)

Mejor director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (Eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (Elnueve)

