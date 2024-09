Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En marzo de 2023, la ciudad de Río Gallegos fue sacudida por el homicidio de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, un joven mecánico de 30 años cuya trágica muerte desató indignación y movilizaciones en busca de justicia. El único acusado es Jorge Vera, exinspector de Tránsito Municipal, quien enfrenta cargos por “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”.

Este lunes 23 de septiembre, en la reanudación de las audiencias, las partes dieron a conocer sus alegatos y pedidos de pena ante el Tribunal Oral, conformado por los jueces Jorge Yance, María Alejandra Vila y Marcelo Bersanelli.

Las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos se encontraban colmadas. Como en cada una de las audiencias del juicio, amigos y seres queridos de “Cokito” acompañaron durante toda la jornada a la familia.

Querella

El abogado de la familia de Oyarzo, Matías Solano, solicitó una pena de 20 años de prisión para Vera, en lo que se perfila como un juicio crucial para la comunidad.

Además, solicitó, desde la acción civil, una indemnización integral por 99.500.000 de pesos.

“Tanto la Municipalidad de Río Gallegos como el señor Vera deben responder civilmente por los daños y perjuicios ocasionados por este ilícito. La responsabilidad de la Municipalidad se desprende del artículo 1.753 del Código Civil y Comercial, que regula la responsabilidad principal por el hecho del dependiente. Dicho artículo establece que el principal responde objetivamente por los daños que causen sus dependientes o las personas de las que se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso ocurre en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas”, dijo Solano.

Jorge Vera, este lunes por la mañana, en la audiencia de alegatos.

Durante el alegato, el abogado de la querella destacó que el entonces inspector de Tránsito Municipal Jorge Vera “no intentó evitar la colisión con el auto de “Cokito”, sino que buscó salvarse a sí mismo girando hacia la izquierda, actuando por un instinto de supervivencia. No intentó evitar el choque, sólo se preocupó por minimizar el impacto para él mismo, sin importarle las vidas de las personas en el otro vehículo”.

Además, para argumentar sobre el dolo eventual, Solano sostuvo que Vera “no actuó con imprudencia, sino que era consciente del resultado lesivo que podía provocar. Su objetivo era llegar lo más rápido posible a la intersección, cruzando semáforos en rojo y a alta velocidad en una calle donde transitaba mucha gente. Esto demuestra que Vera era consciente de la probabilidad de causar una muerte y, aun así, decidió continuar su conducción temeraria”.

“Vera es un chofer profesional con licencia habilitante, lo cual implica que debería tener un mayor conocimiento de las normas de tránsito y de los riesgos asociados a su incumplimiento. De hecho, el psicólogo que lo evaluó en una pericia de parte destacó que Vera no es una persona impulsiva, sino reflexiva, lo que refuerza la idea de que era plenamente consciente del riesgo que estaba tomando y de las consecuencias de su conducta. En resumen, Vera actuó con conocimiento del peligro que representaba para los demás, lo que derivó en la muerte de Rodrigo Oyarzo”.

Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía, a cargo de Verónica Zuvic, solicitó 10 años de prisión en cumplimiento efectivo, más inhabilitación de conducir. Asimismo, exigió una reparación monetaria para la expareja por las lesiones sufridas.

“Voy a tomar en cuenta las condiciones personales del imputado. Es una persona instruida y con conocimientos específicos de las normas de transito, que eligió violentar”, dijo la fiscal, además de subrayar que “también voy a valorar la actitud posterior, de intentar inventar una coartada con sus compañeros en lugar de prestar asistencia a la víctima. Recordemos que al 101 no llamó personal de Tránsito. Como atenuante, voy a valorar la falta de antecedentes”, sostuvo.

Defensa

A su turno, el abogado defensor, Jesús María Moroso, pidió la pena mínima para su defendido, entendiendo que su accionar en el hecho se encuadra como un homicidio culposo.

En su alegato manifestó: “Vera se encontraba trabajando, no conducía bajo efectos de alcohol o estupefacientes, circulaba con sirena y realizó todas las maniobras posibles para evitar el resultado. Permaneció en el lugar asistiendo a la víctima”.

“Señor presidente, probada la materialidad del hecho y su participación, por la aplicación del artículo 88 bis segundo párrafo, solicitamos a este tribunal que condene a nuestro asistido a la pena mínima que prevé por homicidio culposo, que es de tres años”.

“Perdón”

Quizás el momento más tenso de la jornada fue cuando, nuevamente, Jorge Vera pidió hacer uso de la palabra, al igual que en la primera audiencia, en la que le pidió disculpas a la familia de “Cokito”.

En ese mismo sentido, el exinspector de Tránsito Municipal se manifestó: “Decirle a la familia lo que dije la primera vez: perdón. Mirarles a la cara y decirles perdón, porque no fue mi intención matarlo, fue un accidente. Algo que nunca quise que pasara. Lo siento mucho”.

Enseguida, desde la familia le contestaron: “No fue un accidente. Que te perdone Dios”.

“Mi hermano no fue un asesino, esa es la gran diferencia. Pese a que iba borracho y a todo lo que dijeron, él no mató a nadie”, aseveró la hermana del mecánico, casi entre lágrimas.

Vera volvió a insistir: “Fue un accidente. Mil perdones. Esta carga la llevaré hasta el día que me muera”. Pero los familiares y amigos de Rodrigo Oyarzo no quieren saber nada con sus pedidos de disculpas. No lo perdonan. Y sufren la ausencia de su ser querido desde aquella madrugada del 5 de marzo de 2023.

Hoy, a más de un año de aquel trágico suceso, faltan sólo días para conocer la sentencia a Vera. El fallo del tribunal, según pudo conocer La Opinión Austral, será dado a conocer el miércoles 2 de octubre en la Cámara Oral de Río Gallegos.

El trágico accidente

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de marzo de 2023. Rodrigo Oyarzo, junto a su pareja Belén, se encontraba en su automóvil Volkswagen Gacel circulando por la calle Belgrano. Al llegar a la intersección con la avenida San Martín, el vehículo fue impactado por una camioneta Ford Ranger perteneciente al área de Tránsito Municipal, conducida por Jorge Vera, quien viajaba a una velocidad de al menos 86 km./h., según las pericias. La camioneta se dirigía a asistir a unos colegas con un alcoholímetro en la esquina de las avenidas San Martín y Kirchner.

Rodrigo Oyarzo. Era mecánico y su pasión eran los “fierros”.

El impacto resultó fatal para Oyarzo. De acuerdo con el forense Francisco Echandi -quien practicó la autopsia al cuerpo-, el joven sufrió un “latigazo” violento en múltiples direcciones, lo que provocó una falla letal en su sistema nervioso central debido a la tremenda fuerza del choque, calculada en 92G.

Leé más notas de La Opinión Austral