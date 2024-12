Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien requiere tiempo de preparación, la receta de vitel toné no necesita atención constante en la cocina y eso facilita la organización. Es un plato frío ideal para la época en que se celebra el Año Nuevo en pleno verano, cuando las temperaturas pueden pasar los 30 grados.

Es tiempos en que se cuida el bolsillo para no excederse en el presupuesto, el vitel no está en el margen de las opciones festivas de la mesa fría más económicas. Por eso no son pocas las familias que se aventuran a probar versiones más accesibles del vitel toné. En vez del peceto, realizan la misma preparación pero con cortes de cerdo. Para este caso, el solomillo suele estar entre los más elegidos por su versatilidad a la hora de cortarla en rodajas.

El vitel toné también tiene sus diferentes opciones a la hora de la decoración. Alcaparras, aceitunas, huevo rallado o más anchoas. Cada uno elige la que más le gusta.

Hay un detalle muy importante a la hora de servir el vitel toné en la mesa de Año Nuevo y es que tiene que estar recién sacado de la heladera. No se recomienda mantenerlo mucho tiempo sin frío porque algunos de sus ingredientes -como la mayonesa- pueden echarse a perder.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Vitel toné receta con cerdo

Ingredientes

1 solomillo de cerdo de 700/800 grs.

2 zanahorias

1/2 cebolla

2 dientes ajo

C/n mayonesa

C/n mostaza

3 anchoas

1 lata de atún

½ pote de crema

Caldo de gallina

Cómo cocinar un vitel toné

Sellar el solomillo en una olla amplia hasta dorar. Incorporar la zanahoria, ajo y cebolla previamente lavados y pelados en 1/2 litro de agua con un caldito de gallina, hervir hasta que la carne se cocine. Dejar enfriar y cortar bien finito en rodajas. Para la salsa: procesar mayonesa, mostaza, anchoas, el atún y crema. Acomodar las rodajas del solomillo en una fuente y verter la salsa por encima. Mantener refrigerado hasta servir.

Leé más notas de La cocinera austral