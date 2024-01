San Martín, en Mendoza, cumple el décimo día de calor extremo y rompe récord de los últimos 60 años

Con pronósticos de temperaturas que alcanzan hoy los 39 grados centígrados en capital y zonas aledañas, Mendoza vive su séptimo día consecutivo de calor extremo y alerta roja, con un récord en la localidad de San Martin, que transita el décimo día consecutivo de clima extremo "lo que constituye un récord para los últimos 60 años", informaron desde el Conicet.

"Hasta el momento y de acuerdo al pronóstico de temperaturas para el día de hoy, la localidad a de San Martín, ubicada a unos 45 kilómetros de la capital, transita el décimo día de ola de calor (39 hoy, 40 y 41 mañana y pasado), lo cual constituye un récord para los últimos 60 años", indicó a Télam Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos del Conicet Mendoza.

"En el caso de Mendoza estamos en el séptimo día de ola de calor, al igual que en Malargüe, y San Rafael va por el octavo día. Las duraciones proyectadas según el pronóstico serían de 16 días para San Martín, 13 días para Mendoza y Malargüe, y 10 días para San Rafael", señaló el científico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió un alerta roja para toda la provincia de Mendoza por temperaturas extremas para este miércoles 31 de enero con 39 grados de máxima, y 40 grados para jueves y viernes, con bajas a 35 y 36 grados para sábado y domingo.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada "muy calurosa, con nubosidad variable", y recién el sábado descendería la máxima que rondaría los 35 grados, para continuar domingo y lunes a 36.

Al ver el mapa de Argentina, se observa que la provincia de Mendoza es la única que está en todo su territorio pintada de color rojo por el calor, y asegura que la ola podría llegar a los doce días consecutivos, o más.

La situación hizo colapsar ayer parte del servicio eléctrico y el consumo de agua en algunas zonas de la provincia y colmar las piletas de natación, los ríos y lagos de mendocinos y turistas en busca de agua o sombra para sobrellevar el día agobiante.

Con estos pronósticos, la ola de calor llegará a su séptimo día y, según lo anunciado, las altas temperaturas continuarán por al menos cinco días en la Ciudad de Mendoza, mientras que en otros departamentos podría extenderse más de una semana más.

Entre los consejos, los especialistas recomiendan no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados.

En tanto, en los lugares que lo permiten, rodear de piedras el fuego para que no se extienda y apagar bien las brasas con arena, tierra y/o agua.

También es fundamental no utilizar el fuego como un elemento de limpieza, ya que dicha actividad está inhabilitada por la Ley 6099.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta rojo en todo el territorio provincial por temperaturas extremas. (Télam)