El 'metalcore' de los británicos Asking Alexandria desembarca en el Teatro de Flores

La banda británica Asking Alexandria, exponente del género metalcore, tocará el próximo jueves en el Teatro de Flores para presentar su último álbum titulado "Where Do Go From Here?" y revisitar parte de su repertorio más aclamado.

Conformado en el 2008, el grupo cuenta con ocho discos de estudio y más de mil millones de reproducciones en las plataformas que dan cuenta del fenómeno detrás de este estilo musical que en el último tiempo ha sumado nuevos adeptos en todo el mundo

Su carrera discográfica comenzó en 2009 con “Stand Up and Scream” bajo el sello discográfico Victory, y al poco tiempo realizó giras con otros exponentes del metalcore como All That Remains y I See Stars.

En tal sentido, su más reciente trabajo es una culminación de la carrera del grupo, que fusiona su sonido emblemático con la electrónica experimental, mientras que sus letras abarcan temas recurrentes como el desencanto, la pérdida, la ansiedad y el abatimiento.

Asking Alexandria obtuvo diversos reconocimientos, desde un premio Kerrang! como "Mejor Banda Británica" en el 2013 hasta dos Premios Metal Hammer Golden Gods como "Mejor Banda Revelación" en 2011, además de ubicar varios éxitos en rankings como el de Billboard.

(Télam)