Horóscopo de hoy, 21 de diciembre, para todos los signos del zodíaco

Aries

No seas ambicioso con el dinero, este no da la felicidad. En el trabajo se enfrentaran a sus jefes por una injusticia, pero control por favor, porque las consecuencias podrían ser muy negativas. Podrían surgir retrasos e imprevistos con el dinero, cuidado.

Horóscopo mensual y semanal

Tauro

Es tiempo de decir adiós a los escudos y las máscaras: que sea tu verdad la que hable por ti. No se sienten con muchas ganas de trabajar, están posponiendo sus tareas. Tendrán el respeto de todos en el trabajo por haber hecho las cosas bien. Este es un buen momento para hacer un balance de su vida sentimental.

Horóscopo mensual y semanal

Géminis

Nada se puede hacer sobre ese problema. También es bueno reconocer nuestros límites para estar mejor preparados. El éxito en el trabajo hace que algunas personas de su entorno, aunque lo disimulan muy bien, sientan un poco de envidia. Podrían llegar unos momentos inolvidables durante este día, gracias a su pareja.

Horóscopo mensual y semanal

Cáncer

Pides más de lo que das. Lo que es injusto. Revisa tu actitud antes de solicitar algo. Quienes están en pareja tendrán un día muy amoroso. Quienes no tienen pareja estén atentos porque alguien les da una señal que no está para desperdiciar. Es el momento justo de pensar en expandirte, lo has pensado por mucho tiempo, ahora tienes los recursos necesarios para hacerlo.

Horóscopo mensual y semanal

Leo

Cada día es un reto que se enfrenta mejor en compañía. Salvo por unas pocas preocupaciones sobre el contexto actual, tendrás un gran día. Nuevas y buenas ideas para innovar, encontrarán consejos para que no solo sea un buen día sino que además sea productivo. Debes modificar la dieta que estás consumiendo, para que te sientas con más energía y vitalidad, mejorando tu calidad de vida de una forma extraordinaria.

Horóscopo mensual y semanal

Virgo

No cedas ante la resistencia: tienes la razón, y terminarán por concedértela. La manera más sencilla de conseguirla: demostrar con hechos, no con palabras. Todo te lleva a creer que será un día sereno y alegre. No faltara el ingenio para divertirte con pocas cosas o menos gente a tu alrededor.

Horóscopo mensual y semanal

Libra

Recuerda, es tan malo ocultarse de la luz como volar cerca del sol. El punto medio, donde te permite ver con claridad a tu alrededor, es el ideal. Para sacar más provecho en el trabajo, lo ideal es estar más centrado en él. Habrá un encuentro con amigos, tendrán buenos y divertidos momentos. Será un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto, será hoy todo muy cordial.

Horóscopo mensual y semanal

Escorpio

Aprende el arte de la paciencia, pues gracias a él distinguimos lo que permanece de lo fugaz. Durante este día deberá ser prudente con el dinero, no derrochar. En este momento hay que cuidar los ahorros, controlarse. Después de tantos esfuerzos no se puede tirar ahora por la borda todo lo que se ha conseguido, paciencia. Con esfuerzo y fe en el trabajo podrá conseguir todo lo que quiere.

Horóscopo mensual y semanal

Sagitario

Hay que dar un paso a la vez si notas que el terreno es pantanoso: encuentra los puntos firmes antes de dar el siguiente. En el trabajo los puede perjudicar un exceso de testarudez, sean tolerantes. Las dudas marcarán el día, necesitan organizar agenda para no agobiarse. En el amor, la persona menos pensada empieza a cortejar, despertará envidias en más de uno. Ojo con hacerse más problemas que lo necesario.

Horóscopo mensual y semanal

Capricornio

Quien habla más fuerte no siempre tiene la razón. No hace falta que levantes la voz, sino que, cuando te den la palabra, hables con honestidad. No agobiarse en el trabajo y tener más confianza en sí mismos, no irá mal. Empieza una etapa de gran actividad profesional. El carisma será la clave de las relaciones personales, que marcharán muy bien. En el amor, eviten las discusiones sin sentido con la pareja, procuren relajarse un poco.

Lee horóscopo mensual y semanal

Acuario

No censures aquellas cosas que te dicen con el sincero ánimo de hacerte mejorar en lo que haces. Hay que endurecer la piel ante las críticas y tomar lo bueno que hay en ellas. Tendrá que ajustar sus cuentas, pero no debe pedir dinero prestado. Si reduce un poco sus gastos, va a poder tener una buena situación. Podría tener un encuentro con alguien del pasado que vive fuera.

Lee horóscopo mensual y semanal

Piscis

De la única manera que el trabajo será rendidor es con una agenda organizada. Pueden surgir gastos imprevistos este día. Y también se va a presentar una buena ocasión en el terreno laboral, no la pierdan. En el amor, la pareja será muy romántica y estará muy pendiente y comprensiva con sus preocupaciones. Relájese.

Lee horóscopo mensual y semanal